Leclerc baalt: "De balans was niet eens zo slecht"

Charles Leclerc kende een enorm tegenvallende kwalificatie in Japan. De Monegaskische Ferrari-coureur kwam op het circuit van Suzuka niet veel verder dan de achtste tijd. Leclerc zelf stelt dat dit één van die sessies is die hij eens per jaar meemaakt, hij is wel teleurgesteld.

Het team van Ferrari gold als een outsider voor de pole position in Suzuka. De Italiaanse renstal won twee weken geleden in Australië en ook nu zagen de longruns er goed uit. Toch ging het niet helemaal naar wens voor Ferrari in de kwalificatie, want Carlos Sainz en Charles Leclerc kwamen niet verder dan de vierde en de achtste tijd. Vooral voor laatstgenoemde was het een tegenvallende sessie.

Leclerc reed voor zijn gevoel best een goede kwalificatie. De Monegask was alleen niet blij met zijn resultaat, zo legde hij uit aan Sky Sports: "Dit is een van die sessies die je misschien eens per jaar tegenkomt. Maar het natuurlijk geen goed gevoel. Alles in de auto voelde wel goed en de balans was niet eens zo slecht, we kunnen altijd een paar dingen verbeteren in de kwalificatie. Als ik af ga op het gevoel aan het einde van mijn ronde, dan dacht ik dat het best wel een goed rondje was. Toen ik naar het leaderboard keek, zag ik echter dat ik een seconde te kort kwam. Wanneer dit gebeurt, kijken we vaak naar de banden. Ik heb vandaag veel verschillende dingen geprobeerd, maar niets werkte."