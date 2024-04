Leclerc eert Bianchi met speciaal helmdesign

Charles Leclerc rijdt dit weekend in Japan met een zeer speciale helm. De Monegask heeft zijn design voor één weekend aangepast voor een speciaal eerbetoon aan Jules Bianchi. Tien jaar geleden raakte Bianchi zwaargewond bij een crash op het circuit van Suzuka.

Bianchi crashte in 2014 zeer hard in de slotfase van de Japanse Grand Prix. Hij schoot onder een kraan die naar buiten was gekomen om de gecrashte auto van Adrian Sutil op te ruimen. Bianchi raakte levensbedreigend gewond en in 2015 overleed hij aan de gevolgen van de crash. De Fransman speelde een belangrijke rol in het leven van Leclerc en de Ferrari-coureur kiest er dan ook voor om met een eerbetoon op zijn helm te rijden.

A special helmet in memory of a very special person for me. 鉂わ笍

10 years this year since we have lost Jules here in Japan.

So many memories together that I’ll never ever forget.

I miss you and I’ll do everything to bring that helmet on the top step of the podium on Sunday. 馃 pic.twitter.com/aT7QVbtedJ