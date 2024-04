Sainz hoopt snel meer te weten over toekomst

Carlos Sainz is op een goede wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Spanjaard won twee weken geleden de Australische Grand Prix en sindsdien staat hij in het middelpunt van de aandacht. Toch heeft hij nog geen stoeltje voor 2025, maar hij hoopt dat daar snel verandering inkomt.

Sainz rijdt nu nog voor Ferrari, maar hij weet dat hij geen nieuw contract gaat krijgen. De Spanjaard wordt volgend jaar vervangen door Lewis Hamilton, en dat betekent dat Sainz om zich heen moet kijken. Er zijn nog genoeg zitjes beschikbaar voor volgend seizoen en Sainz werd al in verband gebracht met de teams van Red Bull, Mercedes en Sauber (wat in 2026 het fabrieksteam van Audi wordt).

Sainz is op zoek naar een nieuwe werkgever, en hij stelt in Japan dat hij meerdere gesprekken voert. In gesprek met de internationale media is hij daar duidelijk over: "We praten natuurlijk met een paar teams, want dat zouden mijn management en ik ook moeten doen, want ik heb geen baan voor volgend jaar. We praten nu met bijna alle teams. Het is nu een kwestie van meer in detail treden, kijken naar de meer realistische opties en wat de beste opties voor mij en mijn toekomst zijn. Daar heb ik nu niets nieuws over te zeggen. Het enige wat ik wil zeggen, is dat het nu de tijd is om het proces te versnellen en hopelijk kunnen we het dan snel regelen."