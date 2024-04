Vasseur prijst coureurs: "Ingewikkelde situatie voor Carlos"

Het team van Ferrari is dit jaar de uitdager van het succesvolle Red Bull Racing. Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz zijn aan elkaar gewaagd, maar ze rijden elkaar niet in de wielen. Teambaas Frédéric Vasseur is apetrots op de huidige samenwerking tussen zijn coureurs.

Sainz weet dat hij eind dit jaar moet vertrekken bij Ferrari, maar vooralsnog presteert hij zeer goed. Hij stond meerdere keren op het podium en hij wist te winnen in Australië. Leclerc kreeg begin dit jaar een nieuw contract, maar hij wordt op dit moment overschaduwd door de rappe Sainz. De Monegask klaagt echter niet, en hij doet zijn best om op eigen kracht weer te kunnen winnen.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is enorm te spreken over de samenwerking tussen zijn coureurs. Vasseur begrijpt dat Sainz zich op een lastig punt in zijn loopbaan bevindt, maar in gesprek met Radio France is hij vooral enorm lovend over zijn coureurs: "Vorig jaar was er in Monza wat wrijving tussen hen. Volgens mij hebben we toen in Singapore aan Charles gevraagd of hij zichzelf wilde opofferen voor Carlos en dat deed hij door op softs te starten en Russell te blokkeren. Sinds het begin van dit seizoen begrijpen ze allebei dat ze het teamspelletje moeten spelen, ondanks dat Carlos zich in een ingewikkelde situatie bevindt, en dat deden ze heel erg goed in Australië."