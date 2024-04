'Audi aast op Sainz en Hülkenberg'

Het is geen geheim dat de invloed van Audi op het team van Sauber groter en groter wordt. Audi doopt de Zwitserse renstal in 2026 om tot het fabrieksteam en ze willen dan meer te zeggen hebben over de line-up. Het lijkt er dan ook op dat Valtteri Bottas en Guanyu Zhou in 2025 niet meer voor het team rijden.

Bottas en Zhou beschikken allebei over een aflopend contract bij Sauber. Beide coureurs hebben vooralsnog geen grootste indruk weten achter te laten in het nieuwe seizoen. Het lijkt er dan ook op dat beide coureurs voor 2025 op zoek moeten gaan naar een nieuwe uitdaging. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Blick wil Audi namelijk twee andere coureurs aantrekken voor de komende jaren.

Volgens Blick heeft Audi zijn pijlen gericht op Carlos Sainz en Nico Hülkenberg. Sainz moet eind dit jaar vertrekken bij Ferrari en hij wordt nadrukkelijk in verband gebracht met het team van Mercedes. Volgens Blick is het echter niet aannemelijk dat Sainz volgend jaar voor de Duitse renstal rijdt. Audi is een logische optie, omdat de vader van Sainz in de Dakar Rally reed voor het merk. Hülkenberg rijdt nu nog voor Haas, maar ook zijn contract loopt af. Volgens Blick ziet Audi het in hem zitten, omdat hij als ervaren Duitser voor een Duits merk kan rijden. Deze deal is volgens het medium al zo goed als rond.