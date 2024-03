Andretti verwacht veel van Ferrari: "Ze kunnen met iedereen strijden"

Het team van Ferrari is vooralsnog bezig met een goed seizoen. Ze hebben nog geen echte fouten gemaakt en afgelopen weekend kwamen Carlos Sainz en Charles Leclerc als eerste en tweede over de streep in Australië. Mario Andretti denkt dat er nog veel meer mogelijk is.

Ferrari wilde dit jaar de degens kunnen kruisen met Red Bull Racing, en vooralsnog lijkt ze dat goed te lukken. De Italiaanse renstal profiteerde in Australië van de uitvalbeurt van Max Verstappen, maar Carlos Sainz had de koppositie al wel gepakt voordat de Nederlander uitviel. Ook in de kwalificaties zag het team er goed uit, terwijl ze in Bahrein en Saoedi-Arabië nog een gaatje moesten laten vallen in de race.

Momentopname

Enkelvoudig wereldkampioen Mario Andretti is onder de indruk van Ferrari. De Amerikaanse racelegende verwacht veel van het team en hij is duidelijk als La Gazzetta dello Sport hem vraagt of de zege van Sainz een momentopname is: "Nee, een resultaat zoals dit is een zaak op zich. In de trainingen en de kwalificatie was Ferrari ook al snel. Ze deden vanaf vrijdag echt alles goed en het was mooi om Carlos op honderd procent te zien na de operatie. Sainz en Leclerc staan er nu, ze kunnen met iedereen strijden."

Zwakke punten

Andretti denkt dat Ferrari dit seizoen nog veel vaker voor de zeges kan gaan vechten. De Amerikaan denkt dat Red Bull er nu echt een concurrent bij heeft gekregen: "Ferrari is dichter bij gekomen. Het wordt interessant om het vervolg van het seizoen te zien, maar ik heb goede dingen gezien. Bij Ferrari heeft men dit keer alles goed gedaan met zowel de banden als de strategie. Dat waren eerder toch wel twee zwakke punten."