Sainz ziet Red Bull nog steeds als favoriet

Carlos Sainz schreef twee weken geleden de Australische Grand Prix op zijn naam. De onderlinge verschillen tussen Ferrari en Red Bull Racing leken in Melbourne klein te zijn, maar Sainz rekent zich dit weekend in Japan nog niet rijk. De Spanjaard ziet Red Bull nog gewoon als de favoriet.

In Australië kon Ferrari het hele weekend de Red Bulls aardig bijhouden. In de kwalificatie werd de snelste tijd genoteerd door Max Verstappen, maar door remproblemen viel hij al vroeg uit in de race. Sainz reed een sterke race waarin hij geen enkele fout maakte, en hij greep zijn eerste zege van het jaar. De vreugde was groot en volgens een aantal kenners kan Ferrari nu echt de strijd aangaan met Red Bull.

Favoriet

In Japan is Carlos Sainz daar nog niet zo zeker van. De Spaanse Ferrari-coureur blijft realistisch en hij legt dan ook uit hoe hij het voor zich ziet. Sainz wordt geciteerd door RaceFans: "Het klopt dat we er in Australië heel erg sterk uitzagen, maar ik denk dat je in dit soort gevallen naar het gemiddelde van de eerste paar races moet kijken. Ik denk dat we dan nog een paar tienden te kort komen op Red Bull."

Update

Sainz weet ook heel goed wat er moet gebeuren om Red Bull uit te dagen. De Spanjaard denkt dan ook dat Red Bull nog gewoon de favoriet is: "Vooral op dit soort circuits hebben we een update nodig om echt met ze te vechten. Ik denk dat het team geweldig werk heeft geleverd, want de auto heeft echt een stap voorwaarts gezet. Ik denk dat we meer van hetzelfde nodig hebben om te vechten voor de zege op dit soort banen. Er komt hier ook geen grote update aan. We hebben een paar kleine dingetjes voor de achterkant van de auto."