'Ferrari haalt inspiratie uit RB20 voor grote Imola-update'

Het team van Ferrari is goed begonnen aan het huidige seizoen en ze willen deze lijn graag voortzetten. Het is dan ook geen verrassing dat het team snel met grote updates komt. Het is de verwachting dat er drie grote updatepakketten aankomen en dat de eerste hiervan wordt geïntroduceerd in Imola.

Het team van Ferrari is op een sterke wijze aan het seizoen begonnen. Ze stonden op het podium in Bahrein, Jeddah en Japan, en ze wonnen de Australische Grand Prix met de sterk presterende Carlos Sainz. Eerder meldde meerdere media al dat Ferrari met een groot updatepakket zou komen voor de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola. Inmiddels is er meer duidelijk geworden over deze updates.

Het doorgaans goed ingevoerde Formu1a.Uno meldt dat Ferrari een soort 2.0 versie van de SF-24 introduceert in Imola. Ze kiezen hier voor een aerodynamisch design dat ze eerder al hadden getest en aan de kant hadden geschoven. Volgens het Italiaanse medium gaat de eerste van de drie grote updatepakketten van Ferrari. De Italiaanse renstal zou zich laten hebben inspireren door het design van de RB20 van Red Bull Racing. Het gaat niet om een soort kopie, maar de RB20 is eerder een inspiratiebron. Er wordt vooral gewezen naar de inlets en de sidepods.