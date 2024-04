Sainz weet nog niet waar hij volgend jaar rijdt

Het Formule 1-veld voor 2025 begint steeds meer vorm te krijgen. Fernando Alonso verlengde zijn contract bij Aston Martin waardoor er weer een zitje en een coureur van de markt zijn. Carlos Sainz weet op zijn beurt nog steeds niet waar zijn toekomst in de sport ligt.

Alonso werd gezien als een sleutelfiguur in de rijdersmarkt. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen werd gezien als een mogelijkheid voor Red Bull Racing en Ferrari, maar hij blijft Aston Martin nu dus toch trouw. Ook het gewilde zitje bij Aston Martin is nu van de markt. Hierdoor blijven er maar weinig mogelijkheden over voor een coureur zoals Carlos Sainz, zijn naam werd in de afgelopen dagen wel in verband gebracht met Mercedes.

Sainz vertrekt na dit jaar bij Ferrari, omdat Lewis Hamilton zijn zitje gaat overnemen in 2025. Sainz presteert zeer goed in het huidige seizoen, maar er bestaat dus twijfel over zijn toekomst. Aan de Italiaanse tak van Sky Sports laat hij weten waar zijn toekomst ligt: "Ik heb nog geen idee waar ik in 2025 zal gaan rijden. Momenteel heb ik nog niets om te vertellen, want het hangt natuurlijk ook een beetje af van de andere teams. Ze weten dat ik beschikbaar ben, dus laten we maar eens gaan kijken wat er gaat gebeuren."