Ferrari wil gaan strijden voor constructeurstitel

Het team van Ferrari is sterk aan het nieuwe seizoen begonnen. De Italiaanse renstal eindigde op het podium in Bahrein en Saoedi-Arabië en Carlos Sainz won de Australische Grand Prix. Frédéric Vasseur barst van het zelfvertrouwen en hij wil zelfs blijven strijden voor de constructeurstitel.

Ferrari heeft dit jaar overduidelijk een aantal stappen gezet. Ze zijn dichter bij Red Bull Racing gekomen en dit viel vooral op de kwalificaties. In Bahrein en Jeddah was Max Verstappen nog een maatje te groot in de race, maar in Australië profiteerde Ferrari van de uitvalbeurt van diezelfde Verstappen. Carlos Sainz reed een foutloze race en kwam als winnaar over de streep, vlak voor zijn teamgenoot Charles Leclerc.

Het 1-2tje heeft Ferrari veel zelfvertrouwen gegeven. Ze willen de strijd met Red Bull echt vol aan gaan en teambaas Frédéric Vasseur wordt door het Italiaanse Rai gevraagd of zijn team competitief kan zijn in het constructeurskampioenschap. De Fransman laat duidelijk weten dat Ferrari de Australische zege het team veel zelfvertrouwen heeft gegeven: "Dat is het doel van ons. Je hebt echter ook nog het gewone wereldkampioenschap voor de coureurs, misschien is dat voor dit jaar nog een beetje te vroeg. Maar we zullen dat wel gaan zien."