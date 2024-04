Marko juicht om tegenvallende Ferrari's: "Godzijdank!"

Helmut Marko haalt opgelucht adem na afloop van de kwalificatie op het circuit van Suzuka. De Red Bull-adviseur is blij met de eerste en de tweede tijd van Max Verstappen en Sergio Perez. Marko maakte zich eerder dit weekend namelijk best veel zorgen over de pace van Ferrari.

Het team van Ferrari vormde een grote uitdaging voor Red Bull in Australië. Het was de verwachting dat dit ook vandaag het geval zou zijn in de kwalificatie in Japan. Maar niets bleek minder waar te zijn, want Red Bull was oppermachtig. Bij het team van Ferrari was men aan het worstelen met een aantal zaken en daardoor kwamen Carlos Sainz en Charles Leclerc niet verder dan de vierde en de achtste tijd.

Strijd

Red Bull-adviseur Helmut Marko haalde opgelucht adem. De Oostenrijker zit dat er nu een aardig gat is op de grid, maar aan zijn landgenoten van ORF laat hij weten dat hij niet helemaal zeker is van zijn zaak: "Leclerc staat relatief ver naar achteren. Godzijdank, want in de longruns op vrijdag was hij gewoon de snelste. Ik denk dan ook dat het in de race een strijd gaat worden tussen Ferrari, McLaren en onszelf."

Updates

Marko denkt dan ook niet dat hij de champagne alvast koud kan gaan zetten. De Oostenrijker verwacht allesbehalve een makkelijke race op het bekende Japanse circuit. De teamadviseur is daar duidelijk over: "Het belangrijkste is dat de updates meteen goed werken en dat we zijn geslaagd in het finetunen van onze set-up. Dat maakt dat we nu eerste en tweede staan. Het is lang geleden dat Perez op die eerste startrij stond, daarvoor moet ik echt even in mijn geheugen graven."