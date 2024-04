Vasseur durft geen voorspellingen te doen voor China

Het team van Ferrari is op een positieve manier aan het nieuwe seizoen begonnen. De Italiaanse renstal komt goed voor de dag en in Australië wisten ze zelfs te winnen. Over het algemeen is Red Bull Racing sneller, maar Frédéric Vasseur is benieuwd naar de omstandigheden in China.

Ferrari lijkt dit jaar een aantal problemen te hebben opgelost. Het lijkt er op dat ze het bandenmanagement nu beter onder controle hebben. Teambaas Frédéric Vasseur wil nog niet te vroeg juichen, want de Fransman stelt dat het zomaar weer kan gaan omslaan. Over anderhalve week in China kan alles zomaar weer anders zijn, aangezien het weer daar zeer anders zal zijn en het de baan is voorzien van een nieuwe laag asfalt.

Ferrari-teambaas Vasseur is dan ook benieuwd hoe zijn team zal gaan presteren op het circuit van Shanghai. Hij weet niet of Ferrari beter is dan Red Bull op het gebied van bandenmanagement, hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "In China kunnen we in koelere omstandigheden testen. In de derde vrije training in Japan was het ook al koeler, toen waren we niet beter in vorm dat Red Bull. Je weet ook niet wat de motorstanden waren en met hoeveel brandstof er werd gereden. Op zaterdag hadden we de degradatie onder controle, maar dat hadden zij ook. Dat was in de race net zo."