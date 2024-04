Sainz wil Red Bull aanvallen: "Misschien is het te laat"

Max Verstappen lijkt dit seizoen haast onverslaanbaar. De Nederlander won alle drie de races waarin hij finishte en hij heeft een flinke voorsprong in het wereldkampioenschap. Carlos Sainz denkt dat Red Bull nu nog een flinke voorsprong heeft, maar dat dit zomaar kan gaan veranderen.

Red Bull is ijzersterk aan het nieuwe seizoen begonnen. De Oostenrijkse renstal heeft met de RB20 weer de beschikking over een snelle bolide. De remproblemen van Max Verstappen in Australië gooiden roet in het eten, maar verder wist de Nederlander tot nu toe alles te winnen. Hij doet zeker niet rustig aan en ook in Japan liet hij weer eens zien wat hij in zijn mars heeft, zijn voorsprong op de rest van het veld was een dikke twaalf seconden.

Carlos Sainz won in Australië, maar in Japan werd hij derde. Tijdens de persconferentie voor de top drie gaf hij toe dat Red Bull sterk is, maar dat er nog veel kan gebeuren: "Ik denk dat ze zeker een voorsprong hebben in het eerste deel van het seizoen, totdat wij twee of drie updates gaan meenemen die ervoor kunnen zorgen dat we consistenter met ze kunnen vechten. Dan is het misschien al te laat, want met dit voordeel hebben ze dan misschien al een grote voorsprong in het wereldkampioenschap. In de tussentijd hebben we meer races zoals in Australië nodig! Ik zie Red Bull als team niet vaker dit soort fouten maken."