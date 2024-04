Sainz weer sterk: "Had een goede race"

Carlos Sainz kende een goede race op het circuit van Suzuka. De Spaanse Ferrari-coureur vocht een aantal mooie duels uit en in de slotfase greep hij de derde plaats. Het was zijn derde podium van het jaar en dat is vanzelfsprekend aanleiding tot enthousiasme.

Sainz moest veel auto's inhalen in de Japanse Grand Prix. Er waren veel verschillende strategieën en dat zorgde ervoor dat alles een beetje open lag. In de slotfase van de race moest Sainz het dan ook opnemen tegen zijn teamgenoot Charles Leclerc en tegen zijn goede vriend Lando Norris. Al snel wist Sainz de McLaren in te halen en uiteindelijk stak hij ook de bolide van zijn teamgenoot voorbij.

Sainz is op een geweldige manier aan het nieuwe seizoen begonnen en dat weet hij zelf ook. Hij deelde zijn gedachten met interviewer van dienst Mark Webber: "Ik had een goede race. Ik ben heel erg blij, want het was best wel zwaar met alle degradatie, maar toen de wolken kwamen ging dat wel iets beter. Ik dacht dat een eenstopper sneller zou zijn, maar we kozen voor een tweestopper. Ik moest veel auto's inhalen. Dat was best tricky, zoals altijd in Suzuka, je moet een goede exit hebben in de chicane en dat moet je het goed doen in bocht 1."