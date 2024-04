Leclerc wil voorbeeld van Alonso niet volgen

Eerder deze week werd bekend dat Fernando Alonso zijn contract bij Aston Martin heeft verlengd tot en met 2026. Charles Leclerc begrijpt wel waarom Alonso nog actief blijft in de sport, maar hij heeft zelf niet de droom om enorm lang actief te blijven in de koningsklasse van de autosport.

Alonso is de coureur met de meeste races ooit in de Formule 1. De Spanjaard denkt nog niet aan stoppen en hij tot en met ten minste 2026 door met racen in de koningsklasse van de autosport. In de afgelopen weken twijfelde Alonso nog openlijk aan zijn toekomst in de Formule 1, maar de tweevoudig wereldkampioen heeft dus toch besloten om door te gaan. Bij Aston Martin hoopt hij nieuwe successen te kunnen boeken.

Met zijn lange loopbaan in de Formule 1 maakt Alonso veel indruk. Jongere coureurs zijn dan ook lovend over de Spanjaard. Ferrari-coureur Charles Leclerc kreeg als eerste de kans om te reageren op het nieuws en dat deed in gesprek met Sky Sports Italia bij het lanceren van zijn ijsjesmerk: "Fernando is één van de meest getalenteerde coureurs op de grid, hij verdient echt zijn plekje in de Formule 1. Ik denk niet dat ik op mijn 42ste nog race in de Formule 1, ook al zou ik dat heel erg leuk vinden. Ik wil ook andere klassen uitproberen, ik wil bijvoorbeeld ook op Le Mans rijden."