Alonso zwaar bestraft na touché met Sainz

Vlak voor de start van de kwalificatie hebben de stewards nog een straf uitgedeeld voor een incident in de sprintrace van vanochtend. Fernando Alonso is namelijk zwaar bestraft voor zijn incident met Carlos Sainz, Alonso heeft daar overigens maar weinig last van.

Alonso en Sainz vochten een zeer stevig duel uit in de sprint en uiteindelijk moest Alonso de pits opzoeken met een lekke band. Zijn werkgever Aston Martin besloot daarna dat het beter was om de strijd te staken. De stewards hebben de beelden bekeken en ze zijn tot de conclusie gekomen dat Alonso de schuldige was. Ze hebben hem een tijdstraf van tien seconden gegeven en drie strafpunten op zijn superlicentie. Alonso heeft niets aan de tijdstraf aangezien hij is uitgevallen.