Leclerc wil Red Bull uitdagen: "Ze hebben wel de overhand"

Het team van Ferrari geldt dit weekend in China als een gevaarlijke outsider voor de zege. Ze willen de strijd aangaan met Red Bull Racing, maar ze willen nog geen sterke uitspraken doen. Charles Leclerc denkt wel dat zijn team dit weekend dichter bij Red Bull kan zitten.

Ferrari is vooralsnog het enige team dat Red Bull dit jaar wist te verslaan. In Australië ging de zege naar Carlos Sainz, nadat Red Bull-superster Max Verstappen in de openingsfase was uitgevallen met remproblemen. Dit weekend wordt er weer geracet in China en er staat ook een sprintrace op het programma. Sommigen zien parallellen met het weekend in Australië, dus er wordt een spannend weekend verwacht.

Ferrari-coureur Charles Leclerc wil nog niet te hard gaan juichen. De Monegaskische coureur is daar in China nogal duidelijk over in gesprek met Motorsport.com: "In theorie denk ik inderdaad dat we hier iets sterker kunnen zijn dan op Suzuka, al blijft onze aanpak volledig hetzelfde. Ik ben nog steeds van mening dat Red Bull de overhand heeft en dat we daardoor de focus op onszelf moeten houden. Het is heel makkelijk om ergens een foutje te maken, zoals we zagen in de kwalificatie in Suzuka. Ik denk dat we dit weekend dichter bij Red Bull kunnen zitten, al moeten we nog even afwachten, want we hebben hier heel lang niet gereden."