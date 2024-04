Leclerc wijst naar zichzelf na pijnlijk kwalificatie-spin

Charles Leclerc kende vandaag een tegenvallende Sprint Kwalificatie in China. De Monegaskische Ferrari-coureur spinde in het regenachtige derde deel van de sessie, en daardoor kon hij geen snelle tijd meer noteren. Hij geeft zelf toe dat hij hiermee zijn kansen op een goed resultaat weggooide.

Leclerc gold voorafgaand de Sprint Kwalificatie als een outsider voor een goed resultaat. De Monegask maakte in de regen in SQ3 een foutje. Hij verloor de macht over het stuur, raakte een reclamebord en hij raakte vervolgens ook de bandenstapel. Wonder boven wonder bleef zijn auto heel, maar hij kon geen razendsnelle tijden meer neerzetten. Hierdoor kwam hij niet verder dan de zevende tijd.

Leclerc baalde van deze tegenvallende sessie. De Monegask weet dat het slechts om de Sprint Kwalificatie ging, maar aan Viaplay liet hij wel weten hoe hij zich voelde op de natte baan in Shanghai: "Om eerlijk te zijn, was het tijdens de eerste outlap echt heel erg moeilijk vandaag. Het was ook heel erg moeilijk om de banden hier goed onder controle te houden. Ik was toen ook iets te agressief in mijn eigen manier van rijden, en daardoor verloor ik de macht over het stuur in bocht acht. Toen was mijn kwalificatie eigenlijk wel voorbij."