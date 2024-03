Marko verkiest Perez voorlopig boven Sainz

Carlos Sainz maakt momenteel veel indruk in de Formule 1. De Spanjaard beschikt echter nog niet over een contract voor 2025, maar er zijn nog meerdere zitjes vrij bij topteams. Helmut Marko lijkt de Red Bull-deur voor Sainz nu in ieder geval dicht te gooien.

Sainz rijdt dit seizoen nog voor het team van Ferrari, maar hij krijgt geen contractverlenging. In de wintermaanden maakte Ferrari bekend dat Sainz volgend jaar wordt vervangen door Lewis Hamilton. Sainz is niet bij de pakken neergaan zitten en hij is sterk aan het seizoen begonnen. In Bahrein maakte hij geen fout waarna hij de Saoedische Grand Prix moest overslaan vanwege een blindedarmontsteking. In Australië kwam hij afgelopen weekend dan weer als winnaar over de streep.

Sainz heeft meerdere opties voor volgend jaar. Aangezien Sergio Perez over een aflopend contract beschikt, is er een plekje vrij bij Red Bull voor volgend jaar. Red Bull-adviseur Helmut Marko wordt door Laola1 gevraagd naar de kansen van Sainz: "Zijn vorm is natuurlijk fascinerend. Maar je moet je ook realiseren dat Checo drie goede races heeft gereden dit jaar. Dat hij ver terugviel in Melbourne werd veroorzaakt door een beschadigde rol en bandendegradatie. Zijn enige zwakke punt is de kwalificatie, dus als hij dat kan verbeteren, dan hoeven we nergens over na te denken. De sfeer binnen het team is goed, ook bij hem."