Manager Sainz niet ontevreden: "Spelen het spel"

Het is nog niets niet duidelijk waar Carlos Sainz volgend jaar rijdt. De Spanjaard weet dat zijn contract bij Ferrari niet zal worden verlengd, maar er zijn nog genoeg mogelijkheden. Zijn manager Carlos Onoro maakt zich geen zorgen en hij stelt dat het een interessante periode is.

Sainz is goed aan het huidige seizoen begonnen. De Spanjaard stond meerdere keren op het podium en hij schreef de Australische Grand Prix op zijn naam. Aangezien Ferrari voor volgend jaar Lewis Hamilton heeft gecontracteerd, moet Sainz op zoek naar een nieuwe werkgever. In de afgelopen weken werd hij in verband gebracht met onder meer Mercedes, Red Bull en Audi, maar er is nog niets rond.

Opties

Carlos Onoro is de manager van Sainz, en hij lijkt zich vooralsnog geen zorgen te maken. Hij ziet genoeg opties en daar doet hij ook niet geheimzinnig over als hij te gast is in de F1 Nation Podcast: "Of er genoeg opties zijn? Er zijn er een paar, ja. Laten we zeggen dat het momenteel een heel erg interessante periode is. De rijdersmarkt is all over the place en ik denk dat we in de komende weken wel wat veranderingen zullen zien."

Miami

Sainz zal in de komende weken nog geen keus gaan maken, zo stelt zijn manager Onoro. Hij laat weten dat er no veel kan gaan gebeuren, en dat men rustig blijft: "Voorlopig blijven we onze keuzes afwegen. Ik denk niet dat er wat nieuws naar buitenkomt voor het weekend in Miami. Iedereen kan rustig gaan slapen in de weken tussen China en Miami, maak je geen zorgen. Er zal geen groot nieuws komen vanuit onze kant. We spelen nog steeds het spel, dus we zullen het zien."