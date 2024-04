Sauber-teambaas wil niets kwijt over Sainz-geruchten

Het team van Sauber wordt over anderhalf jaar het fabrieksteam van Audi. De Duitsers azen op topcoureurs en Carlos Sainz wordt nadrukkelijk met ze in verband gebracht. Sauber-teambaas Alessandro Alunni Bravi heeft deze geruchten ook gelezen, maar hij wil er niet op reageren.

Het is geen geheim dat Audi niet wil gaan meedoen om het meedoen. De Duitse autobouwer barst van de ambities en ze gaan Sauber in 2026 omtoveren in de fabrieksteam. Er wordt al nagedacht over de coureurs en in de afgelopen maanden werden onder meer Nico Hülkenberg en Carlos Sainz in verband gebracht met de zitjes. Volgens Helmut Marko had Audi een lucratief aanbod gedaan aan Sainz.

Sauber-teambaas Alessandro Alunni Bravi werd in China geconfronteerd met de uitspraken van Marko. Zuchtend legt hij de situatie uit aan de internationale media: "Op die speculatie wil ik niet meer reageren. Iedere coureur praat met veel teams om de situatie te begrijpen en om te kijken of er een overeenkomstige visie is, zeker nu we bezig zijn met een transformatie richting 2026. We zijn gefocust op onze coureurs en we respecteren onze coureurs. Dat is de eerste stap richting het besluit voor de toekomst. Eerst moeten we onze prestaties consolideren en punten pakken. Daarna gaan we in gesprek met de coureurs."