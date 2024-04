Red Bull gewaarschuwd: "Ferrari gaat meepraten"

Het team van Red Bull Racing is dit seizoen weer oppermachtig in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal krijgt een beetje concurrentie van Ferrari, maar ze kunnen de degens nog niet helemaal kruisen. Volgens Vitantonio Liuzzi kan het veel spannender gaan worden als Red Bull nog meer betrouwbaarheidsproblemen krijgt.

Ferrari is vooralsnog het enige team dat Red Bull heeft verslagen in 2024. De Italiaanse renstal won met Carlos Sainz de Australische Grand Prix. In die race viel Max Verstappen uit met remproblemen en kon Sergio Perez zich lastig naar voren worstelen. In de overige drie races ging de zege naar Verstappen, de Nederlander maakte in al die races een ijzersterke en een foutloze indruk.

Het is dan ook de verwachting dat Verstappen gewoon weer de titel gaat pakken. De Italiaanse oud-coureur Vitantonio Liuzzi verwacht een leuke strijd. Aan Corriere dello Sport laat de voormalig Red Bull-coureur weten wat hij verwacht: "Ferrari heeft progressie geboekt, maar ze zijn nog niet klaar voor de titel. Dat betekent overigens niet dat het een saai kampioenschap gaat worden. Als die betrouwbaarheidsproblemen terugkomen bij Red Bull, dan kan dat een zeer groot probleem voor hen gaan worden. Ik denk dat Ferrari mee mag gaan praten in een aantal races in dit seizoen."