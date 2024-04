Hill hoopt op zware tegenstand voor Verstappen

Max Verstappen geldt als de grote favoriet voor de zege in Japan. De Nederlander viel anderhalve week geleden uit in Australië en de zege ging toen naar Ferrari. Damon Hill hoopt stiekem op een spannende strijd, maar niet omdat hij Verstappen de successen niet gunt.

Verstappen kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. Hij begon goed aan het seizoen met zeges in Bahrein en Saoedi-Arabië. In Australië kende hij echter een zwaar weekend en viel hij in de race uit met remproblemen. De zege ging naar Ferrari-coureur Carlos Sainz en de Italiaanse renstal maakte ook een vrij sterke indruk. Kenners en fans hopen dan ook op een spannende strijd in de komende races.

Rechtstreeks duel

Ook enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill hoopt op een flinke titelstrijd. De Brit is echter wel realistisch als hij voorbeschouwd op de Japanse Grand Prix in de F1 Nation Podcast: "Waarschijnlijk pakt Max de pole position met een voorsprong van twee tot drie tienden. De vraag is in hoeverre Ferrari de bandenslijtage onder controle heeft. We moeten de vrije trainingen afwachten om signalen op te vangen. Het is de vraag of Ferrari in Melbourne gewonnen heeft omdat Verstappen uitviel. We zullen dat nooit weten, dus we moeten het punt bereiken waarop Max in een rechtstreeks duel wordt verslagen."

Wensdenken

Hill verwacht dat er snel spannende duels zullen worden uitgevochten op de baan. De Britse oud-coureur verwacht dan ook dat Verstappen het zwaar zal krijgen: "We komen dicht bij dat moment. Misschien is het een beetje wensdenken van mijn kant en het is ook niet zo dat ik Max de successen niet gun, maar ik wil strijd en een open kampioenschap zien. Stel dat het lukt, dan zou het schokkend voor de hele Formule 1 zijn. Dat betekent namelijk dat er iets aan de Red Bull-dominantie kan worden gedaan."