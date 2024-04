Steiner wijst Red Bull en Mercedes op Sainz

Carlos Sainz is momenteel een hot item in de Formule 1. De Spaanse coureur beschikt over een aflopend contract bij Ferrari en hij weet nu al dat dit niet zal worden verlengd. Günther Steiner denkt dat Red Bull en Mercedes al kijken naar de mogelijkheden rondom Sainz.

Sainz is op een zeer sterke wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Spanjaard eindigde op het podium in Bahrein en won anderhalve week geleden de Australische Grand Prix. Hij moest de Saoedische Grand Prix overslaan vanwege een blindedarmontsteking, maar daarna was hij dus direct weer snel. Aangezien Ferrari voor aankomend jaar Lewis Hamilton heeft vastgelegd, weet Sainz dat hij op zoek met gaan naar een nieuwe werkgever.

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner denkt dat de topteams veel interesse hebben in de diensten van Sainz. Steiner legt dat uit aan Motorsport.com: "De laatste race is het belangrijkst om aan te tonen waartoe je in staat bent. Maar hij is al heel erg lang, heel goed. Red Bull weet dat natuurlijk ook. Hij was een Red Bull-coureur en hij is door Red Bull in de Formule 1 gekomen." Ook Mercedes is volgens Steiner een interessante optie: "Toto Wolff heeft geen haast met het vastleggen van een coureur omdat iedereen wacht totdat dat zitje is gevuld. Ik weet zeker dat Toto en veel andere mensen momenteel met Carlos praten."