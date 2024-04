Marko bevestigt gesprekken met Sainz

De toekomst van Sergio Perez bij Red Bull Racing is nog altijd niet zeker. Zijn contract loopt eind dit jaar af en er liggen meerdere kapers op de kust. Helmut Marko bevestigt nu dat Red Bull ook praat met Carlos Sainz, maar dat de Spanjaard ook een mega-aanbod van Audi heeft ontvangen.

Het silly season kwam dit jaar al snel op gang in de Formule 1. De aanstaande overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari gooide alles open. Hierdoor komen er voor volgend jaar plekjes vrij bij zowel Red Bull als Mercedes. Perez presteert vooralsnog, waardoor de kans aanwezig is dat hij zijn contract bij Red Bull gaat verlengen. Toch liggen er meerdere kapers op de kust, waaronder dus huidig Ferrari-coureur Carlos Sainz.

Red Bull-adviseur Helmut Marko kent Sainz goed. De Spanjaard was immers jarenlang onderdeel van het Red Bull Junior Team. In een interview met Kleine Zeitung bevestigt Marko dat Sainz op zijn radar staat: "We praten met hem, hij is bezig met zijn sterkste seizoen in de Formule 1. Maar hij heeft ook een zeer lucratief aanbod van Audi ontvangen, dat kunnen wij niet evenaren en overbieden. We kennen hem nog uit zijn tijd bij Toro Rosso, toen hij naast Max reed. Het deed hem pijn dat wij bij Red Bull toen op Max vertrouwden en niet op hem."