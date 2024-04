Verstappen hoopt op goede race: "Voelde niet zo als in andere weekenden"

Max Verstappen pakte vandaag de pole position in Suzuka. De Nederlandse wereldkampioen leek een zeer simpele sessie te rijden, maar zelf was hij helemaal niet tevreden. Red Bull verwachtte meer van Ferrari, maar Verstappen hoopt vooral dat zijn eigen team een aantal stappen kan gaan zetten.

Verstappen greep vandaag de pole met 0,066 seconden voorsprong op zijn teamgenoot Sergio Perez. De Red Bull-bolides oogden zeer snel en de andere teams konden geen echte vuist vormen. Dat was enigszins verrassend, want bij Red Bull verwachtte men veel van de Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc. In de kwalificatie kwamen die twee echter niet verder dan de vierde en de achtste tijd.

Verstappen was niet helemaal tevreden en dat liet hij dan ook luid en duidelijk weten. Tijdens de persconferentie voor de top drie werd Verstappen gevraagd naar zijn eigen pace en de pace van Ferrari: "Ik kan niet in de garage van Ferrari kijken. Maar ze zagen er in de longruns nogal competitief uit. We zien het morgen wel en dan zien we wel wat het geval is. Vanuit onze kant heb ik een aantal ideeën om morgen beter voor de dag te komen, en daarom hebben we ook al een paar dingen aangepast na VT3. Onze racepace was niet zo slecht, maar het voelt niet zo als in voorgaande races. Hopelijk zal het wel wat beter gaan met de veranderingen die we hebben doorgevoerd."