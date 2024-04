Wolff denkt niet dat Hamilton 'over de schutting' kijkt

Lewis Hamilton is bezig met zijn laatste seizoen in dienst van het team van Mercedes. Hij stapt na dit jaar over naar Ferrari, maar daar focust hij zich nog niet op. Volgens Toto Wolff denkt Hamilton nog niet aan zijn volgende stap en is Mercedes zijn prioriteit voor nu.

Afgelopen winter ging er een schokgolf door de Formule 1-wereld toen bekend werd dat Hamilton per 2025 gaat rijden voor het team van Ferrari. Het nieuws kwam op een opvallend moment naar buiten. Het nieuwe seizoen was nog niet begonnen en de auto's waren nog niet eens gepresenteerd. Hamilton sprak zich er dan ook een maand later pas over uit, maar hij wil eigenlijk nog niet te veel zeggen over zijn aanstaande werkgever.

Mercedes-teambaas Toto Wolff laat dan ook nogmaals weten dat hij zich geen zorgen maakt over de focus van Hamilton. De Oostenrijkse teambaas legt zijn gevoel uit in gesprek met Motorsport.com: "Als we het van zijn kant bekijken, dan is het voor hem super frustrerend dat we het niet voor elkaar krijgen. Het is aanlokkelijk om over de schutting te kijken. Het is namelijk heel erg goed wat ze daar doen, maar dat is voor nu niet zijn prioriteit. De coureurs doen het in deze omstandigheden super en ook Lewis is zo goed mogelijk bezig."