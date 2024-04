Leclerc aast op zege: "Tweede plaats interesseert niemand"

Het team van Ferrari is goed aan het huidige seizoen begonnen. Ze stonden in elke race op het podium en ze wonnen met Carlos Sainz in Australië. Charles Leclerc heeft nog niet gewonnen en daar baalt hij van, hij heeft zijn zinnen nu gezet op een zege in China.

Het team van Ferrari maakte begin dit jaar bekend dat ze het contract van Charles Leclerc hebben verlengd. Ze hebben veel vertrouwen in hem, maar vooralsnog wordt hij verslagen door zijn teamgenoot Carlos Sainz. De Spanjaard krijgt op zijn beurt geen contractverlenging, en dat zorgde voor de nodige kritiek. Leclerc weet dat hij moet gaan presteren en hij heeft dan ook een zege nodig.

Overwinning

De Monegask barst dan ook van de ambitie. Hij wil Ferrari nieuw successen gaan bezorgen, en dat wil hij aankomend weekend al gaan doen in China. Leclerc steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken in gesprek met de Italiaanse tak van Sky Sports: "We missen nog een overwinning. Dat winnen is ook het enige waar ik in geïnteresseerd ben. De tweede plaats interesseert helemaal niemand. Het is dus belangrijk om in China te winnen, als de kans zich daar voordoet. We willen daar voor de overwinning gaan."

Positieve spiraal

Leclerc is in ieder geval wel heel erg blij met de huidige vorm van zijn werkgever Ferrari. De Monegask ziet veel positieve signalen en daar is hij duidelijk over: "We zitten in een positieve spiraal. Er is nog wel genoeg werk te doen. Het is niet zo dat we omdat we positieve resultaten hebben gehaald, we nu kunnen ontspannen. Het tegenovergestelde is waar. Het motiveert ons alleen maar om nog meer te doen."