Ferrari introduceert speciale eenmalige livery in Miami

Het team van Ferrari zal over anderhalve week in Miami aan de start verschijnen met een iets ander uiterlijk dan men gewend is. De Italiaanse renstal kiest er namelijk voor om de livery aan te passen voor de aanstaande Grand Prix. De kleur blauw zal aanwezig zijn op de wagens van Charles Leclerc en Carlos Sainz.

Ferrari koos er in de afgelopen jaren wel vaker voor om de kleurstelling eenmalig aan te passen. Vorig jaar gebeurde dat bijvoorbeeld in Las Vegas, waar de wagens waren voorzien van witte details. In Monza reed het team dan weer met een deels gele auto, dit was een knipoog naar de kleurstelling waarmee Ferrari eerder dat jaar de 24 uur van Le Mans wist te winnen. Ook in Miami zal Ferrari het rijke verleden gaan eren.

De Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz zijn dan namelijk niet volledig rood. De livery zal worden voorzien van een aantal blauwe details. Ferrari wil hiermee vieren dat ze zeventig jaar actief zijn op de Amerikaanse markt. De kleur blauw heeft dan ook een speciaal plekje in de geschiedenis van Ferrari. In 1964 reed Ferrari in de twee laatste races van het jaar met blauwwitte auto's. Dit was het gevolg van een ruzie tussen de FIA en Enzo Ferrari. Het team reed toen onder de naam North American Racing Team.