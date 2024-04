Sainz wijst betere auto aan als oorzaak strategische vooruitgang

Het team van Ferrari is sterk aan het nieuwe seizoen begonnen. Ze zijn de eerste uitdager van Red Bull Racing en ze wisten met Carlos Sainz te winnen in Australië. Sainz stelt dat de strategische verbetering bij Ferrari wordt veroorzaakt door de betere auto.

Ferrari maakte in de afgelopen jaren regelmatig bijzondere strategische keuzes. Dit zorgde er soms voor dat ze WK-punten of zeges verloren. In de eerste vier races van het nieuwe seizoen lijkt het er op dat Ferrari ook op strategisch vlak de nodige verbetering heeft geboekt. In Bahrein, Saoedi-Arabië, Australië en Japan oogde het allemaal vrij goed en in Japan kreeg het team zelfs veel lof voor de strategie van Charles Leclerc.

Carlos Sainz weet wel waarom zijn team nu beter voor de dag komt in de pitlane. De Spanjaard wijst in gesprek met Motorsport.com naar de betere auto: "We hebben de afgelopen drie jaar geleidelijk vooruitgang geboekt op het gebied van strategie. Maar als je dit jaar op strategisch gebied een sprong ziet, dan komt dat puur door de auto. We beschikken nu over een auto die ons meer vrijheid geeft om strategisch flexibel te zijn en dat konden we vorig jaar niet doen. Toen waren we gedwongen om in bepaalde rondjes een pitstop te maken."