Sainz vol vertrouwen: "Dichter bij Red Bull dan verwacht"

Carlos Sainz barst van het zelfvertrouwen na afloop van de eerste twee vrije trainingen in Japan. De Spanjaard noteerde in de eerste vrije training de derde tijd, en dat stelde hem tevreden. Sainz stelt dat hij dichter bij de Red Bulls zit dan hij had van tevoren had verwacht.

Sainz noteerde in de eerste vrije training een derde tijd. Hij was slechts 0,213 seconden langzamer dan de snelste tijd van Max Verstappen. Zijn achterstand op de tweede tijd van Sergio Perez was verwaarloosbaar en dat zorgde voor een goed gevoel. In de tweede vrije training kon Ferrari echter geen grote stappen zetten, omdat de regen ervoor zorgde dat er geen goede data voor de race kon worden verzameld.

Sainz was na afloop van de eerste twee trainingen in ieder geval zeer tevreden met zijn resultaat. De Spanjaard straalde zelfvertrouwen uit in gesprek met F1 TV: "In de eerste vrije training zaten we dichter bij de Red Bulls dan ik eigenlijk had verwacht. Dat zijn positieve signalen en we zien dat we in de afgelopen vijf maanden vooruitgang hebben geboekt. Natuurlijk weet je tijdens de training niet met welke motorafstelling en met hoeveel brandstof Red Bull rijdt. Dat we dan maar twee tienden langzamer zijn in de eerste training, geeft een goed gevoel. Het is een goede start."