Leclerc niet blij met Sainz: "Carlos zat over de limiet"

Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc vochten vandaag een stevig duel uit in de sprintrace in Shanghai. De twee raakten elkaar zelfs en daar was Leclerc niet blij mee. Na afloop stelde hij dan ook dat Sainz tijdens de sprint over de limiet was gegaan.

Sainz en Leclerc vochten in de sprintrace een aantal stevige duels uit. De twee moesten de degens kruisen met Fernando Alonso en daarna ook met elkaar. De Ferrari-teamgenoten raakten elkaar zelfs op de banden, maar dat leverde geen schade op. Leclerc deed direct na afloop zijn beklag over de boordradio, maar het moment werd niet onderzocht. Sainz moest wel naar de stewards voor zijn duel met Fernando Alonso.

Leclerc had het na afloop vooral over zijn harde strijd met zijn teamgenoot. De Monegask was daar niet blij mee en dat liet hij duidelijk weten voor de camera's van F1 TV: "Carlos zat vandaag over de limiet. In het verleden hebben we zeker duels gehad waarbij ik over de limiet ging en soms deed Carlos dat, maar vandaag deed Carlos het zeker. We moeten erover praten, dat doen we altijd in dit soort situaties. We hebben een goede relatie, dus ik denk dat we dit echt wel kunnen gaan oplossen."