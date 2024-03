Bearman maakt direct kans op inhaalprijs

De Formule 1 deelt ook dit jaar weer een prijs uit voor de mooiste inhaalactie van de maand. Deze award werd vorig jaar in het leven geroepen en hij viel de smaak. Via de sociale kanalen heeft de Formule 1 nu bekend gemaakt welke vijf coureurs kans maken op de prijs.

Sergio Perez is de eerste genomineerd. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur maakt kans met zijn inhaalactie op George Russell in Bahrein. Ook de inhaalactie van Carlos Sainz op zijn teamgenoot Charles Leclerc in datzelfde Bahrein maakt kans. Ferrari-invaller Oliver Bearman maakt ook kans, hij is genomineerd voor zijn inhaalactie op Yuki Tsunoda. Laatstgenoemde is zelf ook genomineerd voor zijn gedurfde inhaalactie op Pierre Gasly in Melbourne. De inhaalactie van Kevin Magnussen op Alexander Albon in diezelfde race is ook een kanshebber.

Some beautiful moves from our opening three races 😮‍💨



It's time for you to crown 2024's first @cryptocom Overtake of the Month winner - click below to vote 🗳️