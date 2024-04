Ferrari onthult knalblauwe racepakken voor Miami

Het is geen geheim meer dat Ferrari de livery gaat aanpassen voor de Grand Prix van Miami. De Italiaanse renstal eert hun historie in de Verenigde Staten, en daarvoor vallen ze terug op een klassieke blauwe kleur. De racepakken zorgen voor positieve reacties bij de fans.

Ferrari heeft deze week al meerdere beelden gedeeld van hun uiterlijk voor Miami. Gisteren onthulden ze de teamkleding, en vandaag hebben ze ook laten zien hoe de racepakken van Charles Leclerc en Carlos Sainz eruit zien. Beide coureurs zullen gaan rijden in felblauwe racepakken. Ze nemen op dit gebied dus in ieder geval één weekend afscheid van het traditionele scharlakenrood. Het is de verwachting dat deze kleur ook zichtbaar zal zijn op de auto's, maar het lijkt er niet op dat de Ferrari's volledig blauw zullen zijn.

We could get used to this 馃き馃挋



How are you rating our new #MiamiGP kit? pic.twitter.com/tZ4kdu9kiS