Ferrari presenteert knalblauwe teamkleding voor Miami

Het team van Ferrari zal in Miami met een iets andere look aan de start gaan verschijnen. Ze gaan de livery eenmalig aanpassen met blauwe details, maar nu is duidelijk geworden dat de kleur blauw veel te zien zal zijn bij Ferrari. Ze hebben namelijk de teamkleding voor het aanstaande raceweekend gepresenteerd.

In een gelikt filmpje is te zien dat Carlos Sainz en Charles Leclerc het scharlakenrood hebben ingewisseld voor knalblauw. Deze kleuren zijn een verwijzing naar het Ferrari-verleden in de Verenigde Staten. De kans is groot dat deze kleur blauw ook de kleur is die te zien zal zijn op de auto's in Miami. Het is niet de verwachting dat Ferrari de hele auto blauw gaat verven, het is de verwachting dat ze de livery gaan aanpassen op eenzelfde manier zoals ze in Monza en Las Vegas deden.