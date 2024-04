Sainz zwaar teleurgesteld: "We hebben updates nodig"

Het team van Ferrari kende geen sterk weekend in China. Charles Leclerc en Carlos Sainz kwamen als vierde en vijfde over de streep, en dat zorgt voor teleurstelling bij laatstgenoemde. Sainz wil verbetering zien en hij stelt dat daarvoor updates nodig zijn bij Ferrari.

Ferrari reisde naar China af met het gevoel dat ze misschien wel de strijd aan konden gaan met Red Bull Racing. Niets bleek minder waar, want de Ferrari's waren simpelweg te langzaam. In de race wisten ze geen grootste indruk te maken en de achterstand op racewinnaar Max Verstappen was best groot. Sainz kwam als vijfde over de streep met ruim een halve minuut achterstand.

Updates

Na afloop van de race baalde Sainz als een stekker. De Spanjaard was teleurgesteld en hij stelt dat hij worstelde met de voorkant van de auto en dat hij veel onderstuur had in de langzame bochten. Zijn boodschap in gesprek met de internationale media is duidelijk: "Toen ik de trackmap van het circuit zag en in de sim reed, wist ik dat dit een moeilijk weekend zou worden voor onze wagen met deze karakteristieken. We hebben duidelijk updates nodig als we competitiever willen zijn in zulke lange en krappe bochten."

Australië

Sainz wijst vooral naar circuits waar er veel langzame bochten zijn. De Spanjaard weet dat niet alleen Red Bull, maar ook McLaren beter presteert op dat soort circuits. Hij ziet echter ook kansen: "Er zullen nog circuits komen zoals Australië, waar wij bovenaan zullen staan. Maar het is dus echt afhankelijk van het circuit. Maar het is duidelijk dat als we sterker willen zijn op circuits zoals Shanghai, dat we dan een betere wagen nodig hebben om dit soort problemen te voorkomen."