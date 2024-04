Arnoux verwacht spannende titelstrijd tussen Red Bull en Ferrari."

Het team van Ferrari kende een zeer goed raceweekend in Australië. Carlos Sainz schreef de race op zijn naam en zijn teamgenoot Charles Leclerc kwam als tweede over de streep. Ze kunnen Red Bull Racing aardig bijhouden en René Arnoux verheugt zich al op een tweestrijd.

Ferrari begon goed aan het seizoen met podiumplaatsen in Bahrein en Saoedi-Arabië. In Australië konden ze de strijd met de Red Bulls aangaan in de vrije trainingen en de kwalificatie. In de race passeerde Sainz de Red Bull van Max Verstappen in de openingsfase van de race. De Nederlander viel vlak daarna uit met remproblemen en Sainz wist de race eenvoudig te controleren en hij schonk Ferrari de eerste zege van het jaar.

Bevestiging

Oud-coureur René Arnoux genoot van de prestaties van Ferrari in Australië. De Fransman hoopt op een strijd met Red Bull en hij spreekt zich uit bij La Gazzetta dello Sport: "Sainz reed een fantastische race in Australië. Natuurlijk, Verstappen viel uit, maar daarvan wist Ferrari wel optimaal te profiteren. We wisten al dat de bolide van Ferrari sneller is dan vorig jaar en we zien ook dat we dichter bij Red Bull zitten. De bevestiging daarvan hebben we in Australië gezien. Ze zitten nog niet op het niveau van Red Bull, maar wel bijna. Het is echter ook zo dat Red Bull maar één auto voor de Ferrari's heeft zitten."

Titelstrijd

Arnoux denkt dat het 1-2tje van Ferrari een grote push kan zijn voor het vervolg van het seizoen. De Franse oud-coureur hoopt stiekem op een mooie tweestrijd tussen Red Bull en Ferrari: "Ik hoop vooral dat al die geruchten over grensoverschrijdend gedrag bij Red Bull nu voorbij zijn. Ik wil een echt duel zien. Ik zie daarom ook graag dat Ferrari iets van de voorsprong van Red Bull weet weg te halen en dat ze kunnen strijden om de constructeurstitel. Dat kan, omdat Perez nu niet echt op een heel hoog niveau presteert. Sterker nog, ik denk dat wanneer Ferrari niet in de problemen komt, dat ze dan een betere kans op de titel maken dan Red Bull."