Wolff gunt goede vriend Vasseur huidige successen

Het team van Ferrari kent een goede start van het seizoen. Ze kwamen goed voor de dag in Bahrein en Saoedi-Arabië en in Australië wonnen ze met Carlos Sainz. Toto Wolff gunt Ferrari en zijn goede vriend Frédéric Vasseur het huidige succes in de Formule 1.

Ferrari lijkt dit jaar de grote uitdager van Red Bull Racing te zijn. In Australië trokken ze weliswaar de macht naar zich toe toen Max Verstappen uitviel, maar al het hele weekend waren de verschillen klein. Het team van Mercedes hoopte deze rol te kunnen vervullen, maar ze blijven weer ver achter. Ze kampen met de nodige problemen en ze worstelen met hun pace. In Australië hadden ze een baalweekend, want Lewis Hamilton en George Russell vielen allebei uit.

Mercedes-teambaas Toto Wolff reageert in ieder geval sportief op de successen van Ferrari. De Oostenrijker feliciteert zijn goede vriend en Ferrari-collega Frédéric Vasseur in gesprek met Motorsport.com: "Ten eerste ben ik blij voor Ferrari. Ik ben blij voor Fred, hij verdient dit. Vorig jaar vlogen we samen van Dubai naar Melbourne en tijdens de vlucht kreeg hij last van een rughernia, waardoor hij niet meer kon zitten of slapen. Hij heeft dertien uur lang rechtop gestaan in het vliegtuig. In die race crashte toen één van zijn auto's en de andere werd vierde, het zag er rampzalig uit. Heel Italië zette hem onder druk, maar dit jaar heeft hij een 1-2tje op zak."