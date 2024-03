Werkt aanstaande Ferrari-exit bevrijdend voor Sainz?

Carlos Sainz is zeer goed aan het huidige seizoen begonnen. De Spanjaard is in vorm en in Australië kwam hij als winnaar over de streep. Zijn prestaties zijn goed, maar hij weet nu al dat zijn contract bij Ferrari niet wordt verlengd. Volgens Damon Hill is dit een soort bevrijding voor Sainz.

Het team van Ferrari maakte afgelopen winter bekend dat ze Lewis Hamilton hebben gecontracteerd voor 2025. De komst van de Britse zevenvoudig wereldkampioen zorgt ervoor dat Sainz op zoek zal moeten gaan naar een nieuwe uitdaging. Het zorgt er in ieder geval niet voor dat hij slechter presteert. Sterker nog, Sainz lijkt beter te zijn dan hij ooit is geweest. Hij ontvangt dan ook veel complimenten.

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill is zeer te spreken over de prestaties van Sainz. De Britse oud-coureur merkt iets opvallends op in de F1 Nation Podcast: "Gezien de omstandigheden en het feit dat hij te horen heeft gekregen dat hij na dit jaar niet meer nodig is bij Ferrari, zou iemand ontmoedigd kunnen raken. Maar zo zit hij niet in elkaar. Het heeft hem wellicht bevrijd door te zeggen dat hij hier voor zichzelf is en dat hij deze Ferrari daarvoor gaat gebruiken. Je kunt hem vertellen dat hij moet stoppen, maar dat doet r niet toe omdat hij strijdt om te overleven."