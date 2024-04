Vasseur ontevreden: "Moeten ons echt verbeteren op de zaterdagen"

Het team van Ferrari kende een redelijke race in Japan. Carlos Sainz bezorgde het team weer een podiumplaats, maar men had wel het gevoel dat er veel meer in had gezeten. Teambaas Frédéric Vasseur is dan ook van mening dat Ferrari de zaterdagen moet gaan verbeteren.

Sainz eindigde voor de derde keer dit seizoen op het podium. De Spaanse coureur kwam als derde over de streep, maar wel met een flinke achterstand op de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Perez. Charles Leclerc bezorgde Ferrari een vierde plaats, maar hij streed wel de hele race mee om de podiumplekken. Al met al dus een prima resultaat voor Ferrari, maar men vond dat er meer mogelijk was.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is dan ook niet helemaal tevreden met het resultaat. De Fransman vindt dat er meer in had gezeten dit weekend en daar is hij heel eerlijk over in gesprek met Sky Sports: "Het was een heel erg goede zondag voor het team. We hebben ons goed hersteld na een lastige kwalificatie. We hadden een sterke zondag met een goede strategie en het bandenmanagement was ook heel goed. Als we een beter weekend willen hebben, dan moeten we ons echt meer gaan verbeteren op de zaterdagen."