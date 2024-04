Leclerc geeft toe: "Sainz presteert nu beter"

Het team van Ferrari is op een sterke wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Carlos Sainz wist te winnen in Australië, terwijl zijn teamgenoot Charles Leclerc het vooral moest doen met podiumplekken. Leclerc geeft dan ook eerlijk toe dat Sainz op dit moment beter is.

Leclerc en Sainz zijn aan elkaar gewaagd. In de afgelopen jaren presteerden ze vergelijkbaar, maar toch nam de teamleiding begin dit jaar een drastisch besluit. Het contract van Leclerc werd verlengd, terwijl Sainz na dit seizoen wordt vervangen door Lewis Hamilton. Sainz presteert op dit moment echter veel sterker dan zijn Monegaskische teamgenoot, en dat zorgt voor de nodige vraagtekens.

Simpel

Charles Leclerc weet zelf ook wel dat zijn teamgenoot sneller is. De Monegask is daar eerlijk over als hij hier door de internationale media naar wordt gevraagd in China: "Ik denk dat het simpel is, want hij presteert nu beter. In Bahrein was het moeilijk om onze prestaties te vergelijken, want ik had daar problemen en verder was het een sterk weekend. Maar in de laatste twee races was hij gewoon sterker. Het is nu aan mij om beter werk te leveren, vooral in de kwalificaties, wat normaal gesproken mijn sterke punt is."

Hard werken

Leclerc weet dus precies wat hij moet gaan verbeteren. Hij wijst naar de kwalificaties en de Monegask wijst weer naar de prestaties van Sainz: "Ik vind het lastig om een goed rondje neer te zetten. Het is een heel dunne lijn tussen het goed of slecht voor elkaar krijgen tijdens de outlap en het in het juiste window krijgen van de banden. Ik heb daar nu meer moeite mee dan Carlos, hij rijdt gewoon op een heel hoog niveau. Ik werk hier dan ook heel hard aan. Normaal gesproken verbeter ik me dan best snel. Ik maak me geen zorgen, maar ik moet het wel gaan laten zien op de baan."