Officieel: HP nieuwe titelsponsor van Ferrari

Het lekte eerder deze week al uit, maar het is nu officieel geworden. Ferrari heeft een samenwerking aangekondigd met HP. Het bedrijf wordt de titelsponsor van Ferrari waardoor het team nu officieel door het leven zal gaan als 'Scuderia Ferrari HP'. De deal gaat al gelden in Miami.

De logo's van HP zullen op het circuit van Miami al te zien zijn op de auto's en de teamkleding. Ook op de racepakken van Carlos Sainz en Charles Leclerc zullen de logo's te zien zijn. In Miami zien de Ferrari-bolides er sowieso al anders uit, omdat het team daar hun Amerikaanse geschiedenis gaat vieren. De logo's van HP zijn hier dus ook al op de wagens te zien. Volgens de geruchten van eerder deze week, gaat het om één van de grootste deals in de hedendaagse Formule 1.

De logo's van HP zullen ook te zien zijn op de wagens van de coureurs in de ESports-kampioenschappen en op de wagen van Maya Weug in de F1 Academy. Ferrari en HP zullen ook op technisch vlak met elkaar gaan samenwerken. Eerder deze week werd de deal al vergeleken met de samenwerking tussen Red Bull Racing en titelsponsor Oracle.

It all starts in the garage, where we dare to dream and achieve. Today, @HP and @ScuderiaFerrari announce their historic title partnership.



We are thrilled to embark on a journey to empower people through technology and innovation and create meaningful connections worldwide 馃弫… pic.twitter.com/X2b0GfiNrk