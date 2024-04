Steun voor Sainz: "Ik baalde van het Hamilton-nieuws"

Het team van Ferrari liet afgelopen winter weten dat Lewis Hamilton vanaf volgend jaar voor hen gaat rijden. Hamilton wordt de vervanger van Carlos Sainz. Niet iedereen is het eens met deze keuze, ook René Arnoux plaatst de nodige vraagtekens bij deze transfer.

Hamilton verlaat na dit seizoen het warme nest van Mercedes. Sinds 2013 rijdt hij voor de Duitse renstal, maar aan deze warme samenwerking komt nu dus een einde. Hij wordt de vervanger van Sainz, dat is opvallend aangezien de Spanjaard amper fouten heeft gemaakt. Ook dit jaar is hij weer sterk aan het seizoen begonnen en hij wist anderhalve week geleden ook de Australische Grand Prix te winnen.

Een aantal fans en kenners zijn het dan ook niet eens met de beslissing van Ferrari. Ook oud-coureur René Arnoux snapt er niet zoveel van. In gesprek met La Gazzetta dello Sport legt de Fransman zijn gevoel uit: "Ik was afgelopen winter wel een beetje verdrietig na de aankondiging van Hamilton. Ik plaats mijzelf altijd in de schoenen van de coureur en ik denk na over hoe Carlos zich voelt. Hij reageerde direct goed met de juiste mentaliteit. Hij geeft niet op. Hij is een professional en hij heeft geen keus. Het enige wat hij kan dus is alles geven en hij zal op zoek moeten gaan naar een nieuw competitief stoeltje."