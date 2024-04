Hamilton wil concurrentie 'uitschakelen' en denkt niet aan Ferrari

Lewis Hamilton is bezig met zijn laatste seizoen in dienst van het team van Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen stapt na dit seizoen immers over naar Ferrari. Nu wil hij zich nog volledig focussen op Mercedes, hij stelt dat hij andere teams wil uitschakelen.

Hamilton rijdt al sinds 2013 voor het team van Mercedes. De Brit verklaarde eerder al zijn liefde aan Mercedes en eind vorig jaar verlengde hij zijn contract. Toch gaat hij nu vertrekken bij het team, want hij wil zijn dromen gaan najagen bij het team van Ferrari. Dit kwam voor veel mensen als een verrassing. Daarnaast vroeg men zich af of Hamilton zich nu nog wel volledig kan richten op Mercedes.

Hamilton zelf stelt dat hij nu nog niet denkt aan zijn aanstaande avontuur bij Ferrari. Al zijn focus ligt bij Mercedes en hij wil zo snel mogelijk weer goed gaan presteren. In een interview met GQ Magazine is hij daar heel erg duidelijk over: "Mijn inzet voor het team is precies hetzelfde als in de voorgaande jaren, ik wil gewoon elk ander team gaan uitschakelen. Wij willen ze allemaal gaan verslaan. Mijn aanpak blijft hetzelfde, tot het einde toe. Ik kan mijn gedachten niet te veel laten afleiden door wat er daarna zal gaan komen. Daar kun je volgend jaar pas van gaan profiteren."