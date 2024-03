Jordan sluit volledig Spaanse line-up Aston Martin niet uit

Carlos Sainz is nog altijd op zoek naar een nieuwe werkgever voor 2025. De Spanjaard weet dat hij volgend jaar niet meer voor Ferrari rijdt, en hij kijkt naar nieuwe mogelijkheden. Eddie Jordan denkt dat Red Bull Racing een goede optie is, maar hij ziet Aston Martin als een goede outsider in de strijd om de handtekening van Sainz.

Sainz kreeg afgelopen winter te horen dat zijn contract bij Ferrari niet zal worden verlengd. De Italiaanse renstal heeft ervoor gekozen om hem te vervangen door zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Sainz is goed aan het seizoen begonnen en hij schreef de Australische Grand Prix op zijn naam. Hij werd al in verband gebracht met meerdere topteams, er lijkt nog niets concreets te zijn.

Aston Martin

Oud-teambaas Eddie Jordan ziet meerdere mogelijkheden voor Sainz. De Ier denkt dat een verrassende move niet moet worden uitgesloten. In zijn podcast 'Formula for Success' spreekt Jordan zich uit: "Op dit moment denk ik dat Red Bull een mogelijkheid is. Als ze iemand zoals Max verliezen, of iemand zoals Perez willen vervangen, dan zou Carlos één van de mogelijkheden zijn. Maar ik zou ook niet verrast zijn als we volgend jaar een volledig Spaanse line-up zien bij Aston Martin. Dat moet je goed onthouden. Sla het op en ga verder."

Stroll

Jordan denkt dat het zeer goed mogelijk is dat Aston Martin ervoor kan kiezen om afscheid te nemen van Lance Stroll. De Ier legt zijn mening verder uit: "Ik denk dat als er geen plekje is voor Carlos bij Red Bull, dat hij dan samen met Fernando gaat rijden voor Aston Martin. Ik denk dat gewoon. Ik heb er geen bewijs voor, maar dat zegt mijn onderbuikgevoel. Bij mij is dat gevoel soms iets anders dan bij andere mensen. En ik heb het soms ook goed."