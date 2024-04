Marko vindt Sainz nu beter dan Leclerc

Carlos Sainz maakt dit jaar veel indruk in de Formule 1. De Spanjaard moet eind dit jaar vertrekken bij het team van Ferrari, maar dit lijkt juist motiverend voor hem te werken. Helmut Marko is dan ook van mening dat Sainz nu beter is dan zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc.

Het team van Ferrari maakte begin dit jaar bekend dat ze het contract van Sainz niet gaan verlengen. De Spanjaard wordt volgend jaar vervangen door zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Het was een flinke teleurstelling voor Sainz, maar hij is niet bij de pakken neergaan zitten. Hij is zeer sterk aan het seizoen begonnen met meerdere podiumplaatsen en een zege in Australië.

Bij Red Bull komt er volgend jaar een stoeltje vrij, maar hij lijkt vooralsnog niet in beeld te zijn. Red Bull-adviseur Helmut Marko laat aan OE24 weten dat hij wel onder de indruk is: "Sainz is een sterk karakter. Hij is ambitieus en hij is enorm gemotiveerd. Dat komt ten eerste door zijn aanstaande vertrek bij Ferrari en ten tweede door die operatie aan zijn blindedarmontsteking. Alles komt nu samen, hij bevindt zich op een hoog niveau." Marko is dan ook duidelijk als hem wordt gevraagd wie op dit moment de beste Ferrari-coureur is: "Vorig jaar was dat zeker Leclerc. Nu is dat zeker Sainz."