Sainz houdt opties open: "Praat met alles en iedereen"

Carlos Sainz is goed aan het huidige seizoen begonnen. De Spaanse coureur won in Australië, maar hij beschikt wel over een aflopend contract bij Ferrari dat niet zal worden verlengd. Hij kijkt naar zijn toekomst en hij stelt dat de beste opties nog steeds open zijn.

Sainz wordt volgend jaar vervangen door Lewis Hamilton. Ferrari heeft de Britse zevenvoudig wereldkampioen losgeweekt bij het team van Mercedes, en dat kwam voor velen als een verrassing. Sainz werd op zijn beurt in verband gebracht met het zitje bij Mercedes, maar zijn naam valt bij meerdere teams. Audi zou hem namelijk graag willen vastleggen, wat dus zou betekenen dat hij volgend jaar voor Sauber kan rijden.

In China wil Sainz niet te veel gaan speculeren. De Spanjaard blijft met beide benen op de grond staan en hij bespreekt zijn toekomst met de aanwezige internationale media: "Zonder namen te noemen, ik praat momenteel met alles en iedereen. Dan bedoel ik ook echt met iedereen. Al de beste opties zijn nog open, wat positief is, maar het heeft nog wel wat tijd nodig gezien de status van de rijdersmarkt. Er is vrij weinig progressie geboekt in de afgelopen weken, dus ik kan jullie nog geen update geven. Voorlopig heeft het een invloed op mijn prestaties, maar hoe sneller de beslissing kan worden gemaakt, hoe sneller je de zorgen uit je hoofd kan zetten."