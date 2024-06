Leclerc baalt: "We hadden echt meer verwacht"

Het team van Ferrari werd voorafgaand de kwalificatie gezien als één van de grote favorieten. Niets bleek echter minder waar, want ze kwamen er simpelweg niet aan te pas. Charles Leclerc noteerde de vijfde tijd en na afloop was hij nogal teleurgesteld met de pace.

Ferrari zag er snel uit in de vrije trainingen op het circuit nabij Barcelona. De Italiaanse renstal leek de strijd aan te moeten gaan met Red Bull Racing, Mercedes en McLaren. Charles Leclerc moest uiteindelijk genoegen nemen met de vijfde tijd, zijn teamgenoot Carlos Sainz werd zesde. Leclerc had ook een flinke achterstand op de poletijd van Lando Norris, hij moest 0,348 seconden toegeven.

Na afloop van de kwalificatie was Charles Leclerc niet heel erg tevreden met zijn resultaat. De Monegask baalde en hij deelde zijn gevoel met Sky Sports: "Het is jammer, want we hadden meer verwacht. Misschien niet de pole position, maar het zou wel close moeten zijn. Vandaag waren we er veel verder van verwijderd dan we hadden verwacht. Aan de ene kant is het jammer, maar aan de andere kant hebben mijn engineers en ik het goed gedaan door de auto aan te passen om het gevoel terug te krijgen. De pace was er vandaag gewoon niet, we hebben alles geprobeerd, maar het lukte niet."