Sainz fel: "Leclerc klaagt te vaak na de race"

Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc waren even geen goede vrienden in de openingsfase in Spanje. Ze raakten elkaar, en dat lieten ze ook luid en duidelijk weten op de boordradio. Sainz was na afloop nog een beetje gefrustreerd, en hij stelt dat Leclerc te vaak klaagt.

Sainz en Leclerc hadden geen goede kwalificatie op de zaterdag. In de race wilden ze de aanval op de auto's voor hen openen, maar dat lukte niet helemaal. Ze moesten uiteindelijk met elkaar vechten, en dat resulteerde in een touché. Ze lieten allebei weten dat er iets was gebeurd. De onvrede was duidelijk hoorbaar, en uiteindelijk moesten Leclerc en Sainz genoegen nemen met de vijfde en zesde plaats.

Sainz was niet heel erg blij met de zesde plaats in de race. De Spanjaard baalde als een stekker, en hij was ook zeker niet blij met zijn teamgenoot Leclerc. Na afloop van de race sprak hij zich op felle wijze uit bij Sky Sports: "Na de race klaagt hij te vaak over iets. Eerlijk gezegd, op dit moment in het seizoen, was ik in de aanval. We reden op een gebruikte zachte band. Ik passeerde Charles, ik weet niet of hij een fout maakte of dat hij te veel bezig was met het managen van zijn banden. Ik denk dat ik deed wat je als coureur moet doen. Hij koos ervoor om meer zijn banden te managen."