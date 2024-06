Leclerc positief: "Competitief onder alle omstandigheden"

Het is nog volledig onduidelijk hoe de verhoudingen in Canada er precies uitzien. Op de vrijdag regende het in beide vrije trainingen, waardoor er geen duidelijk beeld kon ontstaan van de slagvolgorde. Charles Leclerc heeft er in ieder geval veel vertrouwen in.

Iedereen kijkt naar de teams van Red Bull Racing, Ferrari en McLaren. Deze drie renstallen vormden in de afgelopen raceweekenden de kopgroep, maar in de kletsnatte eerste twee vrije trainingen in Canada werd men niet veel wijzer. Door de regen en de verschillende programma's van de teams, kon men niet veel aflezen van de tijden. Er werd wel gereden met slicks, en dat geeft de teams zelf wel een aardig beeld van de verhoudingen.

Ferrari-coureur Charles Leclerc noteerde in de eerste training de derde tijd en in de tweede training de vierde tijd. Hij reed met zowel de inters als de softs, en bij F1 TV krijgt hij de vraag met wat hij heeft geleerd in deze sessies: "Al met al ben ik blij, omdat we onder alle omstandigheden echt heel competitief konden zijn. We stonden nooit echt bovenaan de tijdenlijsten. Maar dat was alleen maar zo omdat we de tijd niet op het juiste moment in de sessie reden met de droogste baan. Ik denk dat we elke ronde die we reden erg competitief waren, dus dat is een goede zaak."